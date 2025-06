Referendum persa la sfida del quorum ma Schlein e Conte rilanciano | Più voti di chi ha votato Meloni

Nonostante il quorum non sia stato raggiunto, Elly Schlein e Giuseppe Conte rilanciano con determinazione, sottolineando di aver ottenuto più voti rispetto a quelli espressi a favore di Meloni. Una sfida aperta che accende il dibattito politico, mentre altri protagonisti come Riccardo Magi evidenziano le contraddizioni sui costi delle iniziative pubbliche. La corsa politica si infiamma: quale sarà il prossimo capitolo di questa sfida?

Al momento Elly Schlein e Giuseppe Conte non si sono ancora espressi sull'esito del referendum, mentre Riccardo Magi di +Europa ha sottolineato che le accuse sui costi del referendum avrebbero dovuto essere rivolte ai costi dell'iniziativa per i migranti in Albania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, persa la sfida del quorum ma Schlein e Conte rilanciano: “Più voti di chi ha votato Meloni”

