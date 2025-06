Referendum parlano i riformisti Sensi | Una sconfitta bruciante Preoccupa il perimetro ristretto del Pd | ora basta al campo stretto – L’intervista

Il referendum, ormai ufficialmente affondato, rivela un panorama politico frammentato e preoccupante. Con una partecipazione del 28,6%, molto sotto le aspettative, i cinque quesiti proposti – tra cui la cittadinanza e le leggi sul lavoro – non sono stati validi, evidenziando il perimetro ristretto del PD e il bisogno di un cambiamento. È il momento di superare i campi ristretti e guardare oltre, aprendo a nuove prospettive per il futuro della politica italiana.

Ufficialmente affondato il referendum. I cinque quesiti referendari – uno sulla cittadinanza proposto da +Europa e quattro sul lavoro presentati dalla Cgil – non raggiungono la soglia minima necessaria per essere validi, fermandosi al 28,6% di partecipazione. Un dato ben al di sotto delle aspettative, ma che in molti avevano già previsto. Fin dall’approvazione dei quesiti da parte della Corte di Cassazione, il referendum aveva diviso la politica italiana, in qualche caso anche all’interno degli stessi partiti. È quello che è accaduto al Partito Democratico, dove i riformisti – l’ala più distante dalla segretaria Elly Schlein – hanno più volte ribadito la loro contrarietà ai quesiti proposti dalla Cgil, nonostante la segretaria invitasse a votare “sì”. 🔗 Leggi su Open.online

