Referendum Paciano e la carica dei 350 votanti | è l’unico comune umbro che ha raggiunto il quorum

In un’Italia spesso divisa, Paciano si distingue come l’unico comune umbro a superare il quorum nel referendum, con oltre il 51% di partecipazione. Un risultato che testimonia un forte senso civico e interesse per le sorti della comunità. Con poco meno di 350 votanti, il paese ha dimostrato quanto la partecipazione possa fare la differenza, anche se…

Paciano (Perugia), 9 giugno 2025 – In un solo comune umbro è stato superato il quorum dell'affluenza per il voto ai referendum. È Paciano dove all'unico seggio allestito si è recato il 51,38 % degli aventi diritto, poco meno di 350 persone, in base ai risultati riportati sul portale Eligendo. Il dato è stato uguale per tutti i quesiti referendari. Il sindaco, Luca Dini, sottolinea con orgoglio questo risultato di partecipazione, anche se ovviamente non cambia nulla concretamente viste le basse percentuali a livello nazionale. È una comunità che «da sempre partecipa e da sempre si esprime democraticamente, attenta ai suoi diritti ma anche ligia ai doveri» quella di Paciano, unico comune dell'Umbria dove si è superato il quorum della metà più uno dei votati ai referendum. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, Paciano e la carica dei 350 (votanti): è l’unico comune umbro che ha raggiunto il quorum

