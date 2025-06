Referendum oggi si vota dalle 7 alle 15 | Affluenza al 22.73 % dopo la prima giornata | LA DIRETTA

Oggi, lunedì 9 giugno, le urne riaprono alle 7 per il voto dei cinque quesiti referendari, chiudendo alle 15. Dopo la prima giornata, l’affluenza si ferma al 22,73%, ancora lontana dal quorum necessario. La decisione, ora più che mai, è nelle mani degli italiani. La partecipazione popolare sarà determinante per il futuro del paese: ogni voto conta e può fare la differenza.

Oggi, lunedì 9 giugno, si vota per i cinque quesiti referendari dalle ore 7 alle ore 15. Alle 23 di ieri, 8 giugno, l'affluenza si è fermata al 22,73% degli aventi diritto. Una soglia ben lontana dal quorum, 50% più 1 dei potenziali elettori. Oggi, 9 giugno, le urne riapriranno alle 7 e.

Amministrative in 126 comuni italiani: alle 12 affluenza del 13,55%. Si vota anche domani - Alle ore 12, l'affluenza alle urne durante le elezioni comunali in 126 comuni italiani si attesta al 13,55%, in calo rispetto alla precedente tornata (15,54%).

Questi i dati della prima rilevazione dell'affluenza alle ore 12. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle or

Il quorum è possibile? - Referendum, l'analisi dell'affluenza ? Alla fine della prima giornata di voto le analisi dell'affluenza di BiDiMedia Il quorum del referendum è possibile? quali aree stanno votando di più? gli elettori di quali partiti?

Affluenza al Referendum. Circondario sopra la media. Guidano i comuni grandi - E intanto a Imola, in diversi quartieri, spuntano lenzuoli bianchi di invito al voto.