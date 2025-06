Referendum oggi seggi aperti fino alle 15 | i dati sull’affluenza

Oggi in tutta Italia i seggi sono aperti fino alle 15 per il secondo giorno di voto del referendum abrogativo, un momento cruciale per decidere sul futuro del lavoro e della cittadinanza. Con oltre 61.500 sezioni distribuite sul territorio, la partecipazione popolare è fondamentale. Gli elettori hanno l’opportunità di influenzare direttamente le sorti del paese: scopriamo insieme i dati sull’affluenza e l’importanza di questa giornata democratica.

In tutta Italia sono nuovamente aperti i seggi elettorali per la seconda giornata di voto relativa ai cinque quesiti per il Referendum abrogativo, che toccano temi centrali come il lavoro e la cittadinanza. Le urne resteranno aperte fino alle ore 15 di oggi, lunedì 9 giugno, in 61.591 sezioni distribuite sull'intero territorio nazionale.

Questi i dati della dell'affluenza alle ore 19. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

Questi i dati della prima rilevazione dell'affluenza alle ore 12. Ricordiamo che per votare i cinque referendum in materia di lavoro e cittadinanza i seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di domenica 8 giugno e poi riapriranno lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.

