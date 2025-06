Referendum niente quorum | affluenza vicina al 30% FdI | Alla fine è caduta la sinistra

Il referendum senza quorum, con un’affluenza vicina al 30%, ha segnato una svolta politica inaspettata: il centrodestra si è rafforzato e la sinistra ha subito una battuta d’arresto, con uno storico 232 a favore della destra. Nonostante il basso coinvolgimento, i risultati indicano un cambio di scenario che potrebbe influenzare le prossime scelte politiche. Ma cosa significa tutto questo per il futuro? Scopriamolo insieme...

Non è stato raggiunto il quorum ai referendum con l'affluenza che si è fermata intorno al 30%. Si votava su cinque quesiti: quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Ieri si è votato dalle 7 alle 23 e l'affluenza è stata del 22,7 per cento. CLICCA QUI PER I RISULTATI DEFINITIVI Leggi anche: Referendum, Landini nella bufera dopo il flop: "Durante il Covid ha tradito i lavoratori schierandosi con Draghi" Il centrodestra all'attacco dell'opposizione. "Schlein, Bonelli e i vari opinionisti schierati hanno fatto perdere non guadagnare punti all'affluenza. E forse non solo i miei perché ho testimonianza di tanti che schifati dal loro "Dalli a La Russa" o peggio "Dalli alla Meloni" hanno deciso di rinunciare ad andare a votare.

L'Italia è quel paese dove c'è gente che si mette il lutto se Sinner perde un torneo di tennis ma non gliene frega niente se un referendum importantissimo sui temi del lavoro non raggiunge il quorum. Anzi, a pensarci bene, l'Italia non è nemmeno un paese. #affl Partecipa alla discussione

Con la bassa affluenza al voto resta tutto com’è per le cinque regole che si volevano abrogare. Dal Jobs Act ai contratti a termine, passando per la cittadinanza, vediamo di cosa si tratta Partecipa alla discussione

