Referendum niente quorum | affluenza sotto il 30% Salvini | La cittadinanza non è un regalo

In un’Italia senza quorum, il referendum si ferma sotto il 30% di affluenza: un segnale forte di disinteresse o di sfiducia tra i cittadini. Con urne chiuse alle 15, nessuno dei cinque quesiti ha raggiunto la soglia minima per validità, lasciando il futuro di molte questioni ancora in sospeso. Un risultato che invita a riflettere sull’importanza e sulla partecipazione democratica nel nostro Paese.

Urne chiuse in tutta Italia alle ore 15: nessuno dei cinque quesiti sottoposti alla consultazione dei cittadini si avvicina alla soglia minima per rendere valido l'esito referendario.

Poche balle sul Jobs act. Un referendum sul niente - Il Jobs Act, l'epocale riforma del lavoro voluta da Renzi, continua a far discutere. Un referendum che si preannuncia come un "nulla di fatto" rischia di riaccendere le polemiche su un tema cruciale: il futuro dell'occupazione in Italia.

L'Italia è quel paese dove c'è gente che si mette il lutto se Sinner perde un torneo di tennis ma non gliene frega niente se un referendum importantissimo sui temi del lavoro non raggiunge il quorum. Anzi, a pensarci bene, l'Italia non è nemmeno un paese. #affl - X Partecipa alla discussione

