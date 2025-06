Referendum | niente quorum Affluenza in provincia al 29% a Bergamo città al 36,7% Domani su L’Eco tutti i risultati comune per comune

Il referendum senza quorum ha acceso i riflettori su tutta Italia, e Bergamo non fa eccezione. Con dati di affluenza che variano da provincia a città, il nostro giornale dedica 15 pagine di approfondimento, analisi e risultati dettagliati, comune per comune. Scopri tutti i numeri, le tendenze e le implicazioni di questa consultazione cruciale, perché conoscere i dati significa partecipare attivamente al futuro del Paese.

I DATI. Dati di affluenza definitivi in tutta Italia. Sull’edizione cartacea e digitale del nostro gionale 15 pagine dedicate al voto, con commenti, analisi e soprattutto i risultati comune per comune. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Referendum: niente quorum. Affluenza in provincia al 29%, a Bergamo città al 36,7%. Domani su L’Eco tutti i risultati comune per comune

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Niente Quorum

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

Niente, alla fine sono arrivati i fascisti con i manganelli e hanno chiuso il seggio. Niente #Quorum, finita così. La #Resistenza andrà comunque avanti! #Referendum #Referendum8e9giugno Partecipa alla discussione

L'Italia è quel paese dove c'è gente che si mette il lutto se Sinner perde un torneo di tennis ma non gliene frega niente se un referendum importantissimo sui temi del lavoro non raggiunge il quorum. Anzi, a pensarci bene, l'Italia non è nemmeno un paese. #affl Partecipa alla discussione

Referendum 2025, il quorum non è stato raggiunto, affluenza al 30.6% - Per il Referendum 2025 quorum non raggiunto e dunque non è valido: ecco il dato, i risultati, i precedenti e i quesiti e tutti i voti presi dal sì e dal no. Leggi su gazzetta.it

Referendum senza quorum: da dove ripartire - La tornata referendaria è stata caratterizzata da astensionismo e bassa affluenza. Leggi su vita.it

Referendum 8-9 giugno, affluenza al (quasi) 30%: quorum mancato - Il referendum 2025 non decolla, con un’affluenza che resta bassa secondo i dati ufficiali pubblicati da Eligendo per l’8 giugno, mentre il 9 giugno si attendono gli aggiornamenti finali ... Leggi su quifinanza.it