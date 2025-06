Referendum niente quorum | affluenza al 30,58% Bocciati tutti i quesiti

Il referendum senza quorum si conclude con un risultato deludente: nessuna delle cinque proposte ha raggiunto la soglia minima di validità, lasciando l’Italia a riflettere sulle sfide della democrazia partecipativa. Con un’affluenza al 30,58%, le bocciature evidenziano il disinteresse o la sfiducia dei cittadini. Fazzolari e Salvini traggono interpretazioni divergenti, ma questa tornata ci invita a ripensare coinvolgimento e rappresentanza nel nostro Paese.

Nessuna delle cinque proposte sottoposte alla consultazione dei cittadini si avvicina alla soglia minima per rendere valido l'esito referendario. Fazzolari: "Il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita". Salvini: "La cittadinanza non è un regalo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, niente quorum: affluenza al 30,58%. Bocciati tutti i quesiti

