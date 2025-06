Referendum niente quorum a Piacenza Quanto hanno votato i comuni | la classifica dell' affluenza

Il referendum del 8 e 9 giugno 2025 ha visto un’affluenza complessiva del 27,84% a Piacenza, un dato che conferma l’assenza di quorum sia a livello provinciale che comunale. Nessun comune ha superato la soglia di partecipazione richiesta per validare il voto, evidenziando un coinvolgimento basso e una partecipazione che invita a riflettere sulle motivazioni e le strategie future per aumentare l’interesse civico. Ecco la classifica dell’affluenza tra i comuni piacentini.

Affluenza alle urne per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, “quanto” hanno votato i comuni piacentini? Il quorum non è stato raggiunto né a livello provinciale – dove la percentuale si è fermata al 27,84 - né in alcuno dei 46 comuni del territorio locale. Questo il dato complessivo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Referendum, niente quorum a Piacenza. Quanto hanno votato i comuni: la classifica dell'affluenza

