Referendum nelle Marche votanti in linea con la media nazionale

Alle Marche, l’affluenza alle urne per i cinque referendum abrogativi si stabilizza al 16,1% alle 19, seguendo da vicino la media nazionale. Le province di Ancona e Pesaro Urbino hanno mostrato una partecipazione leggermente superiore, con rispettivamente il 18,1% e il 16,4%. Un risultato che riflette un interesse crescente e un coinvolgimento diffuso tra i cittadini, segnando un momento importante nel panorama politico regionale.

E’ stata del 16,1%, l’affluenza alle urne registrata ieri alle 19 nelle Marche per i cinque referendum abrogativi, sostanzialmente in linea (qualche decimale sopra) con la media nazionale come era avvenuto alle 12. Le province dove si è votato di più sono state quelle di Ancona (18,1%) e Pesaro Urbino (16,4%). L’affluenza alle urne registrata alle 12 era stata del 7,6%, sempre sostanzialmente in linea (qualche decimale sopra) con la media nazionale. Le province dove si era votato di più erano state quelle di Ancona (8,7%) e Pesaro Urbino (7,9%). Complessivamente in Italia alle 19 per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza si erano recati alle urne il 15,6% degli aventi diritto, secondo i dati forniti dal Viminale relativi a oltre 52 mila seggi su 61. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Referendum, nelle Marche votanti in linea con la media nazionale

