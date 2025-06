Referendum | montascale rotto l’ex preside Bertelli portato a braccio

Una giornata di disavventure per l’ex preside Tommaso Bertelli, costretto su una sedia a rotelle, che ha dovuto affrontare una vera e propria impresa per raggiungere il seggio di via Fabiani. Il montascale rotto ha trasformato un semplice voto in una sfida, portandolo addirittura a braccio. Un episodio che solleva ancora una volta il tema dell’accessibilità e dell’inclusione nelle nostre istituzioni, rendendo urgente un intervento deciso.

Disavventura per l’ex dirigente scolastico Tommaso Bertelli che ieri, intorno alle 13, si è recato al seggio di via Fabiani (sede dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci). Da alcuni mesi è costretto su una sedia a rotelle e per accedere alla cabina elettorale avrebbe dovuto salire 34 scalini. Ostacolo facilmente superabile con il montascale all’ingresso dell’edificio. Peccato però che l’ausilio ieri mattina non funzionasse. "Non riuscivano a farlo muovere – racconta Bertelli – Il presidente ha chiamato anche i tecnici del Comune che però non sono riusciti a fare molto in quanto le scuole superiori sono di competenza della città metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum: montascale rotto, l’ex preside Bertelli portato a braccio

