Referendum Magi | vinto astensionismo organizzato ma non sconfitti

Il referendum Magi ha messo in luce una realtà complessa: l'astensionismo organizzato si è rafforzato grazie all'astensionismo spontaneo, ma i promotori e i cittadini che hanno votato sì non si considerano sconfitti. È un messaggio potente che rivendica il valore della partecipazione e del dibattito su temi fondamentali come la cittadinanza. La sfida ora è rinnovare l'impegno per una democrazia più inclusiva e consapevole.

Roma, 9 giu. (askanews) - "Ha vinto l'astensionismo organizzato che si è fatto forte dell'astensionismo spontaneo. Ma noi promotori non ci sentiamo sconfitti e non devono sentirsi sconfitti anche i milioni di cittadini che sono andati a votare sì al referendum sulla cittadinanza, migliaia di attivisti che si sono mobilitati, le oltre 160 associazioni che hanno aderito perché abbiamo rimesso al centro un tema che non c'era più nella discussione pubblica". Lo ha detto Riccardo Magi, leader di +Europa, tra i promotori del comitato per il referendum sulla cittadinanza, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi, al comitato di Soho House. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, Magi: vinto astensionismo organizzato ma non sconfitti

