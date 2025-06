Referendum Magi | ‘quorum è ostacolo alla democrazia’

Il segretario di +Europa Riccardo Magi ha sottolineato come il quorum nel referendum rappresenti un ostacolo alla piena espressione democratica, evidenziando che una parte significativa degli elettori si è pronunciata, superando di gran lunga quella che legittima il governo attuale. Con questa analisi, Magi invita a riflettere sull’importanza di partecipare attivamente alle consultazioni popolari, affinché la democrazia possa esprimersi in modo autentico e rappresentativo.

“Una parte di elettorato è andato a votare ed è superiore all’elettorato che legittima il governo che in questo momento è in carica” Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi in una conferenza stampa al comitato per il quesito sulla cittadinanza e parlando dei numeri dei votanti. “Questa grossa parte di elettorato non. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Magi: ‘quorum è ostacolo alla democrazia’

