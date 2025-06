Referendum maggioranza affonda su costi voto ma Landini rilancia | Non lascio in gioco c’è democrazia

Il dibattito sul referendum si infiamma, con la maggioranza che affonda sulle spese di voto e Landini che rilancia: “Non lascio, in gioco c’è democrazia”. Tra polemiche e silenzi istituzionali, il futuro del voto diretto si fa ancora più incerto. Mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte non si sono ancora pronunciati, le accuse di costi vengono messe a confronto con altre spese pubbliche, alimentando un’ulteriore sfida democratica. È il momento di riflettere sul vero valore del coinvolgimento civico.

Al momento Elly Schlein e Giuseppe Conte non si sono ancora espressi sull'esito del referendum, mentre Riccardo Magi di +Europa ha sottolineato che le accuse sui costi del referendum avrebbero dovuto essere rivolte ai costi dell'iniziativa per i migranti in Albania. 🔗 Leggi su Ildifforme.it