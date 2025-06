Referendum l’assessora Gaia Romani | Abbassare il quorum per coinvolgere i cittadini

La partecipazione non è un mero numero, ma il cuore pulsante della democrazia. L'assessora Gaia Romani propone di abbassare il quorum per coinvolgere maggiormente i cittadini e rilanciare il senso di appartenenza e responsabilità collettiva. Solo così possiamo sperare in un sistema più aperto, trasparente e realmente rappresentativo delle esigenze di tutti. È il primo passo verso un cambiamento che coinvolga e renda protagonisti i cittadini nella vita pubblica.

Milano – “Il quorum andrebbe abbassato: è uno dei granelli di cambiamento necessari se vogliamo che il rapporto con la politica finalmente cambi e, soprattutto, torni a essere, agli occhi delle persone, il mezzo attraverso cui la loro vita può migliorare, e le persone possono stare meglio”. E’ l’opinion dell' assessora ai Servizi civici del Comune di Milano, Gaia Romani commentando l'esito del voto per i referendum. “La partecipazione non è un qualcosa che si può pretendere, ma è lo specchio della q ualità del rapporto che la cittadinanza ha con le istituzioni - aggiunge -. È inutile sorprendersi oggi di questi dati se non rendiamo migliore il rapporto con le persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Referendum, l’assessora Gaia Romani: “Abbassare il quorum per coinvolgere i cittadini”

