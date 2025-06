Referendum Landini | Obiettivo non raggiunto c’è crisi democratica evidente

Il referendum promosso dalla Cgil si conclude senza il raggiungimento del quorum, segnando una battuta d’arresto per le riforme sul lavoro e svelando una crisi democratica evidente. Maurizio Landini, leader sindacale, riflette sulla delusione di una giornata che avrebbe dovuto essere di vittoria, ma che invece apre una fase di riflessione e analisi critica sul coinvolgimento dei cittadini e sulla tenuta delle istituzioni.

(Adnkronos) – Sui referendum "il nostro obiettivo era raggiungere il quorum, non lo abbiamo raggiunto, quindi quella che speravamo fosse una giornata di vittoria non la festeggiamo". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini commentando i risultati del voto al centro congressi Frentani a Roma, sede del comitato promotore dei quesiti sul lavoro. "Sapevamo .

