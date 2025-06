Referendum Landini Cgil | Lasciare? Non ci penso neanche lontanamente

Il referendum lanciato dalla Cgil e Landini ha acceso il dibattito, ma non ha raggiunto il quorum sperato. Con oltre 14 milioni di voti, il dato è significativo, comunque non sufficiente a generare cambiamenti immediati. Landini si mostra realistico: "I problemi restano sul tavolo". In un Paese complesso come il nostro, lasciare che questa consultazione passi inosservata non è un’opzione. La battaglia per i diritti sociali continua con determinazione.

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2025 "Il nostro l'obiettivo era raggiungere il quorum, è chiaro che non lo abbiamo raggiunto. Oggi non è una giornata di vittoria". Così il segretario della Cgil, Landini, dal Comitato promotore. In oltre 14 milioni hanno votato, "un numero importante, di partenza". Ma "i problemi che abbiamo posto con i referendum rimangono sul tavolo", avverte. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata, in un Paese come l'Italia dove c'è una crisi democratica evidente", dice Landini. Lasciare il sindacato? "Non ci penso neanche lontanamente". Collettiva Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, Landini (Cgil): "Lasciare? Non ci penso neanche lontanamente"

