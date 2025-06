Referendum Landini ammette sconfitta e avverte | lotta continua

Maurizio Landini riconosce la sconfitta nel referendum, evidenziando una crisi democratica alimentata dalla scarsa partecipazione. La sua analisi non si ferma alle parole: avverte che la lotta per i diritti e il progresso sociale continua con determinazione. Critica le scelte della maggioranza di governo, ma rafforza il suo impegno, consapevole che il cammino verso una società più equa è ancora lungo. La sfida resta aperta e l’azione collettiva è imprescindibile.

Roma, 9 giu. (askanews) – Il leader della Cgil, Maurizio Landini, prende atto della sconfitta ai referendum su lavoro e cittadinanza. Parla di crisi democratica per la scarsa partecipazione al voto, tendenza che si è andata consolidando negli ultimi 15-20 anni. Critica coloro che nella maggioranza di governo hanno invitato all’astensione, che, a suo dire, si sono assunti una “responsabilitĂ grave”. Non pensa “lontanamente” alle dimissioni, come chiedono molti esponenti del centrodestra. Anzi, rilancia: i 14 milioni di italiani che si sono recati alle urne rappresentano “un investimento, un inizio di un lavoro che non può terminare”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

