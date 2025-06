Referendum Landini | 14 milioni di persone chiedono risposte è l’inizio di un percorso C’è una crisi democratica

Il referendum ha acceso il dibattito nel Paese, coinvolgendo circa 14-15 milioni di cittadini pronti a chiedere risposte chiare sui temi fondamentali del lavoro e della cittadinanza. Nonostante il quorum non sia stato raggiunto, questa partecipazione testimonia un forte desiderio di cambiamento e di riforme concrete. Maurizio Landini, segretario della Cgil, invita a ripartire da questa base, evidenziando la volontà di proseguire nel percorso di una crisi democratica ormai aperta.

“Il quorum era il nostro obiettivo, non è stato raggiunto. Ma c’è un terzo di questo Paese, tra i 14 e i 15 milioni di persone che hanno votato, che pensa che sui temi del referendum servano risposte precise e chiede di cambiare”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa, ha commentato il risultato dei referendum sul lavoro e cittadinanza, dal Centro Frentani a Roma. “Ripartiamo” da questo dato, ha aggiunto Landini, rimarcando che “il voto non era contro il governo o un partito, ma per cambiare leggi balorde fatte da questo governo o da altri passati”. Landini ha evitato di commentare se dai partiti progressisti che hanno sostenuto i referendum (Pd-M5s-Avs) ci sia stata la giusta mobilitazione, pur avendo già definito come “sciocchezze” le asticelle evocate anche in casa dem ( era stato il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia a parlare di ‘avviso di sfratto’ al governo Meloni nel caso avessero votato più dei 12 milioni circa che mandarono il centrodestra a Palazzo Chigi, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it