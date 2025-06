Referendum l' affluenza definitiva a Napoli si conferma sopra la media nazionale | i dati

Il dato sull'affluenza ai referendum abrogativi 2025 a Napoli si conferma positivo, superando la media nazionale con un 33,58% alle ore 15.00 di lunedì 9 giugno. La città campana dimostra ancora una volta il suo coinvolgimento e attenzione alle questioni di rilevanza pubblica. Questo trend testimonia l'importanza che i cittadini napoletani attribuiscono alla partecipazione democratica, evidenziando come Napoli continui a essere un esempio di impegno civico nel panorama italiano.

