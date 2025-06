Referendum la sinistra oscilla tra grande risultato e sconfitta bruciante Da Schlein a Conte ora è campo schizofrenico

Il panorama politico della sinistra italiana si presenta come un campo schizofrenico, tra attese di grandi vittorie e sconfitte cocenti. Da Schleìn a Conte, i commenti si moltiplicano, oscillando tra autoassoluzioni e tentativi di rilancio. La narrazione si frammenta in molteplici interpretazioni, rendendo difficile una lettura unitaria dell’esito referendario. Se esistesse un servizio di assistenza psichiatrica per analizzare tale confusione, potrebbe essere senza dubbio molto richiesto.

