Referendum la scelta di Siena Alle 23 ha votato il 31,17 per cento

Alle 23 di ieri, l’affluenza alle urne in provincia di Siena si attestava al 31,17%, un dato che riflette una partecipazione ancora limitata alla prima giornata di votazioni per i cinque referendum. Mentre alcuni comuni registrano percentuali vicine al 33%, altri si fermano sotto il 25%. Questi numeri evidenziano come la cittadinanza stia ancora decidendo il proprio coinvolgimento nel destino politico locale e nazionale. La sfida ora è convincere più cittadini a esercitare il loro diritto di voto.

Alle 23 di ieri in provincia di Siena l’affuenza ai cinque referendum aveva raggiunto quota 31,17%. in pratica meno di un un senese su tre si è recato alle urne nella prima giornata dei referendum. Ecco i dati dell’affluenza, Comune per Comune: Siena 31,44%, Abbadia San Salvatore 30,33%, Asciano 31,01%, Buonconvento 29,08%, Casole d’Elsa 28,99%, Castellina in Chianti 27,54%, Castelnuovo Berardenga 32%, Castiglione d’Orcia 33,33%, Cetona 24,90%, Chianciano Terme 26,76%, Chiusdino 34,40%, Chiusi 36,75%, Colle Val d’Elsa 32,04%, Gaiole in Chianti 29.08%, Montalcino 25,83%, Montepulciano 26,87%, Monteriggioni 34,58%, Monteroni d’Arbia 30,92%, Monticiano 27,51%, Murlo 30,37%, Piancastagnaio 28,82%, Pienza 32,03%, Poggibonsi 34,62%, Radda in Chianti 30,91%, Radicofani 18,30%, Radicondoli 43,54%, Rapolano Terme 29,90%, San Casciano dei Bagni 25,81%, San Gimignano 34,43%, San Quirico d’Orcia 28,31%, Sarteano 27,47%, Sinalunga 27,75%, Sovicille 34,08%, Torrita di Siena 28,56%, Trequanda 35,86%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, la scelta di Siena. Alle 23 ha votato il 31,17 per cento

In questa notizia si parla di: Referendum Siena Scelta Votato

Referendum abrogativi 8 e 9 giugno, l'affluenza alle 23.00 nel Comune di Siena - Si sono svolte regolarmente le operazioni di voto nel Comune di Siena per i referendum, indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2025 (Gazzetta ufficiale, Serie Generale del 31 ... Leggi su radiosienatv.it

Referendum, Boccia: “Se votano più di quelli che hanno eletto Meloni, sarà un primo avviso di sfratto” - Quorum o non quorum, Boccia sfida Meloni e punta sui numeri assoluti: “Sopra i 12 milioni e 300mila votanti, è avviso di sfratto" - Leggi su ilfattoquotidiano.it

Referendum, Meloni: “Vado a votare ma non ritiro la scheda”. Schlein: “Prende in giro gli italiani” - Non è l’esortazione ad andare al mare, ma un messaggio secco e chiaro: disertare comunque il voto, far fallire i referendum. Leggi su informazione.it