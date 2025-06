Referendum la frase-choc della scrutatrice in un seggio di Varese | I trans? Scarti da eliminare

Una frase choc e inquietante scuote il panorama democratico di Varese: una scrutatrice, con parole che lasciano senza parole, ha dichiarato di voler eliminare i trans e gli scarti, suscitando sdegno e preoccupazione. L'episodio, denunciato da rappresentanti delle associazioni Arcigay e Arci, mette in luce le sfide della tutela dei diritti e del rispetto nelle procedure elettorali. Un episodio che non può essere sottovalutato, perché la democrazia si difende anche così.

Varese, 9 giugno 2025 ‚Äst I trans? "si eliminassero loro",¬†"gli scarti vanno eliminati": cos√¨ una scrutatrice di seggio a¬†Varese ha risposto a una domanda sul perch√© non fossero state¬†eliminate le file divise per genere, come previsto ora dalle¬†normative. A denunciare quanto accaduto ieri sono stati Mauro¬†Sabbadini, presidente di Arci Varese, e Marta Gilardi,¬†collaboratrice di Arci e Arcigay Varese, che si trovavano al¬†seggio 15 per votare.¬†"Una scrutatrice che si permette, al seggio, con elettori che¬†non conosce, di dire che ci sono persone, al mondo, che sono¬†" scarti da eliminare ", √® una cosa che non pu√≤ e non deve¬†succedere" ha commentato Sabbadini poi sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it