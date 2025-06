Referendum | la cittadinanza divide l' elettorato | a Trieste contrari tre su dieci

Il referendum sulla cittadinanza rigetta le divisioni, ma a Trieste il dibattito si fa acceso: con tre contrari su dieci, i numeri riflettono unelettorato diviso. Analizzando i dati dei sei comuni coinvolti, Sgonico emerge come uno dei territori più partecipativi, mentre nel Comune carsolino, amministrato dal centrosinistra, l’affluenza rivela interessanti tendenze. Un quadro complesso che invita a riflettere sulle sfide e le polarizzazioni in regione.

Posizionando la lente sul capoluogo regionale e analizzando i dati del referendum si notano alcuni numeri contrastanti: tra i sei comuni chiamati al voto Sgonico entra tra i territori dove le persone hanno partecipato di più. Nel Comune carsolino e amministrato dal centrosinistra l'affluenza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Referendum: la cittadinanza divide l'elettorato: a Trieste contrari tre su dieci

In questa notizia si parla di: Referendum Cittadinanza Divide Elettorato

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Risultati Referendum, i Sì al quesito sulla cittadinanza superano di poco il 60% - Oltre alla bassa affluenza, che secondo i dati del Viminale si è attestata al 30,6% (abbondantemente sotto il quorum richiesto), il quesito sulla cittadinanza ha ottenuto molto meno supporto rispetto ... Leggi su tg24.sky.it

Flop per il quesito sulla cittadinanza: il 40% ha votato no. L'analisi di Pregliasco nello speciale Mentana - Non solo l’ affluenza alle urne al referendum 2025 è rimasta ben al di sotto del quorum necessario, ma tra i cinque quesiti proposti, quello sulla cittadinanza agli stranieri ha ottenuto risultati ... Leggi su tg.la7.it

Referendum: affluenza flop, il quorum è un miraggio lontano. Urne aperte fino alle ore 15 di lunedì 9 giugno - Il dato della partecipazione alle ore 23 di domenica lascia pochissime speranze ai promotori dei cinque referendum di raggiungere la soglia del 50% più uno ... Leggi su veronasera.it