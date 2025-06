Referendum inutile plebiscito per il sì Ma sulla cittadinanza le distanze si accorciano

Il referendum sulla cittadinanza, con il suo risultato schiacciante a favore del “sì”, sembra aver acceso un dibattito acceso ma con scarsi effetti concreti: l’affluenza del 30% lascia infatti il senso di una vittoria parziale e priva di peso reale. Mentre le distanze si accorciano sui temi più caldi, resta da chiedersi se questa consultazione abbia veramente cambiato le regole del gioco o sia solo un plebiscito inutile che evidenzia la distanza tra cittadini e istituzioni.

Il risultato è tanto netto quanto inutile. Vince il “sì” in ognuno dei cinque quesiti referendari, ma non avere raggiunto il quorum (l’affluenza si ferma infatti a circa il 30 per cento degli aventi diritto) rende inutile questa vittoria. Le distanze sono piuttosto considerevoli per i quattro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it