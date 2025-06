Referendum incubo quorum | alle urne affluenza al 22,7% oggi si vota fino alle 15

Mentre l’affluenza alle urne raggiunge il 22,7% e le urne restano aperte fino alle 15, il referendum si presenta come un vero e proprio incubo quorum. La recente visita della premier Giorgia Meloni ai seggi, senza ritirare le schede, ha acceso ulteriori discussioni sulla trasparenza e l’andamento della consultazione. In un clima di tensione e incertezza, il voto di oggi potrebbe decidere il destino di questa importante prova democratica.

Come promesso, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata alle urne senza però ritirare le cinque schede del referendum. "Abbiamo nostri rappresentanti nei seggi e prendiamo nota di tutto", ha chiarito la segretaria del Pd in riferimento a quanto starebbe accadendo in alcune zone d'Italia, dove il personale addetto chiede se si vogliono o meno ritirare le schede per votare i 5 referendum. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, incubo quorum: alle urne affluenza al 22,7%, oggi si vota fino alle 15

In questa notizia si parla di: Referendum Urne Incubo Quorum

