Il referendum dell'8 e 9 giugno in Italia si rivela un fallimento di partecipazione, con l'affluenza generale lontana dal quorum e l'astensione che la fa da padrona. In Umbria, alle 15 di lunedì 9 giugno, appena il 31,21% degli aventi diritto aveva votato, con Paciano che si distingue superando il 50%. Un chiaro segnale: quando la gente sceglie di non partecipare, le decisioni pubbliche rischiano di perdere rappresentatività e legittimità .

L'astensione affossa il referendum dell'8 e 9 giugno. Affluenza lontana dal quorum in tutta Italia. In Umbria il dato delle 15 di lunedì 9 giugno è del 31,21%. L'unico Comune che supera il 50% degli aventi diritto al voto che si sono recati alle urne è Paciano col 51%.

