In Toscana, nonostante il quorum non sia stato raggiunto in nessuno dei cinque quesiti, la regione si conferma come la più partecipe d’Italia, con l’affluenza più alta. Un dato sorprendente che evidenzia l’interesse vivace e il coinvolgimento dei cittadini toscani, pronti a far sentire la propria voce. Eppure, in alcuni Comuni, il risultato ha superato l’asticella, lasciando intravedere spunti di riflessione sul futuro della partecipazione democratica.

Firenze, 9 giugno 2025 – Niente da fare. Il quorum, ovvero la soglia richiesta (il 50% più uno degli aventi diritto) affinché il referendum sia considerato valido, non è stato raggiunto in nessuno dei 5 quesiti. La Toscana però, come al primo giorno di scrutinio, si conferma la Regione con l’affluenza più alta di tutta Italia. Una curiosità da segnalare: in alcuni Comuni della Regione i quesiti hanno raggiunto il quorum e dunque il referendum sarebbe passato. AREZZO REFERENDUM 2025 SEGGIO ELETTORALE SCRUTINIO DELLE SCHEDE Dove è stato raggiunto il quorum in Toscana. L’affluenza in Toscana (non definitiva, ore 16:03) si attesta al 39,10%, ben oltre il 30,30% della media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, in Toscana l’affluenza più alta d’Italia. Ecco dove è stato raggiunto il quorum

