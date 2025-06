Referendum in Toscana l’affluenza più alta | alle 23 sfiorato il 30 per cento

Alle 23 del 28 giugno, la Toscana ha registrato un'affluenza alle urne del 29,99%, sfiorando il 30% e mostrando un coinvolgimento crescente nei referendum. In un panorama nazionale ancora più basso, sotto il 23%, le differenze tra province evidenziano quanto l'interesse vari da zona a zona. Questi numeri riflettono l'importanza e l'urgenza di partecipare alla democrazia. Ma cosa ci dicono davvero questi dati sul futuro della regione?

FIRENZE – L’affluenza per il referendum si ferma, alle 23 del 28 giugno, poco sotto il 30 per cento degli aventi diritto, precisamente al 29,99 per cento con quale decimale di differenza a seconda dei quesiti. A livello nazionale, invece, si sta sotto il 23 per cento. Dopo la provincia di Firenze, al 35,99, si attestano Siena (30,97), Livorno (30,95) e Pisa (30,85). I dati peggior i in provincia di Grosseto (22,99), Massa Carrara (24,93), Lucca (25,07). Chiudono il quadro Arezzo (26,26), Pistoia (26.94) e Prato (29,26). Si vota anche oggi (9 giugno) dalle 7 alle 15, orario in cui verrà misurato il quorum che renderà validi, o meno, i quesiti referendari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

