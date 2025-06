Referendum in Puglia solo due comuni raggiungono il quorum | ecco quali sono

Il referendum del 8 e 9 giugno in Puglia ha acceso il dibattito, con solo due comuni che hanno raggiunto il quorum tra le tante comunità coinvolte. Con un'affluenza nazionale del 30%, il voto non ha soddisfatto il numero minimo di elettori necessario per rendere valide le consultazioni su cittadinanza, lavoro e diritti. Ma quali sono i comuni che si sono distinti? Scopriamolo insieme.

