Referendum in Italia | affluenza al 30,6% secondo il Viminale

Il dato sull’affluenza ai referendum in Italia si ferma al 30,6%, secondo il Viminale. Con oltre 61 mila sezioni scrutinati, questa percentuale rappresenta un momento cruciale di partecipazione democratica, mentre ancora si attendono i risultati di circa 6 mila seggi. La sfida ora è interpretare le scelte degli italiani e capire quali questioni avranno un impatto sul nostro futuro, a partire dal quesito sul reintegro dei licenziamenti illegittimi.

Secondo i dati del Viminale, a urne chiuse sui referendum, l'affluenza media nazionale è stata del 30,6%. E' il valore che emerge dall'esame di tutte le 61.591 sezioni in Italia e riferito ai cinque quesiti. Non è ancora definitiva, mancano infatti ancora circa 6 mila sezioni da esaminare, la lettura disaggregata dei voti (l'ultimo aggiornamento disponibile su Eligendo è delle 18.55): il quesito sul reintegro dei licenziamenti illegittimi registra l'88,94% di Sì (10.714.092 di voti) contro l'11,06% di No (1.331.844 di voti). Il secondo quesito, sui licenziamenti e limite indennità, ha l'87,55% di sì (10. 🔗 Leggi su Quotidiano.net