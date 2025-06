Referendum in Capitanata ha votato meno di 1 elettore su 4 | è l' affluenza più bassa della Puglia

In Capitanata, l’affluenza ai referendum ha raggiunto livelli davvero sorprendenti: meno di 1 elettore su 4 ha scelto di partecipare, con una percentuale tra il 23,62% e il 23,64%. La provincia di Foggia registra il dato più basso della Puglia, segnando un trend preoccupante per il coinvolgimento civico. In tutta la regione, solo il 28,62% degli elettori si è recato alle urne, evidenziando una crescente sfiducia nelle consultazioni popolari.

In provincia di Foggia si registra il dato più basso in Puglia dell’affluenza ai referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Si è fermata tra il 23,62 e il 23,64% per i cinque quesiti. In tutta la Puglia ha votato il 28,62% degli elettori. Nella città capoluogo ha votato il 27,56-27,59% degli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Referendum, in Capitanata ha votato meno di 1 elettore su 4: è l'affluenza più bassa della Puglia

