Referendum | in Campania l’affluenza sotto il 30%

Tempo di lettura: < 1 minuto Si ferma sotto il 30% l’affluenza per i referendum in Campania. Quando mancano poche decine di seggi al dato definitivo, è stabilizzata la cifra del 29,88 per i primi quattro quesiti, con un lievissimo scarto per quello sulla cittadinanza (29,87). Le due province dove si è votato di più sono Napoli (31,76) e Avellino (31,38). A Napoli città è andato alle urne oltre il 33 per cento degli aventi diritto, con una lievissima predominanza dell’affluenza per il quesito sulla cittadinanza (33,61) contro quelli sul lavoro (33,52). da segnalare il caso del comune di Volla (Napoli), quasi 26mila abitanti, unico centro campano a votare anche per il ballottaggio delle amministrative: qui il quorum è stato ampiamente superato, con il 51,93%, di poco inferiore al 53,24% che ha votato per il sindaco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it