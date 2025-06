Referendum il quorum non è stato raggiunto

Il 22,7% degli italiani aveva già espresso la propria opinione, e i numeri finali confermano che il quorum non è stato raggiunto. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della riforma e sulla fiducia nel processo democratico. Con questa partecipazione così bassa, resta aperta la domanda: cosa ci attende ora?

Com’era prevedibile dopo i dati sull’affluenza di domenica 8 giugno, il quorum per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto. Il dato finale sull’affluenza, secondo i dati del sito Eligendo del Viminale, è inferiore al 30 per cento: nettamente sotto il 50 per cento +1 degli aventi diritto. Nel primo giorno di voto, con gli italiani chiamati alle urne dalle 7 alle 23, soltanto il 22,7 per cento degli aventi diritto aveva espresso le proprie preferenze. Tanto che leader politici come Matteo Salvini della Lega o Matteo Renzi di Italia Viva avevano già commentato il risultato elettorale ancora prima della chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum, il quorum non è stato raggiunto

