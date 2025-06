Referendum il quorum non è stato raggiunto | nel Padovano l' affluenza si ferma al 28,7%

Il quorom per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto, con un’affluenza in calo e numeri che fanno riflettere. A livello nazionale, il dato si è fermato al 30,5%, mentre in Veneto la partecipazione si attesta al 26,2%. Guardando le singole province, quella di Padova ha registrato un’affluenza stagnante al 28,7%, evidenziando come la partecipazione sia ancora un elemento da rafforzare per coinvolgere maggiormente i cittadini nelle decisioni chiave del futuro.

Niente da fare: non è stato raggiunto il quorum per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza, con l'affluenza definitiva a livello nazionale che si è fermata al 30,5%. Per quanto riguarda il Veneto, l'affluenza a livello regionale è del 26,2%. Guardando le singole province, quella di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Referendum, il quorum non è stato raggiunto: nel Padovano l'affluenza si ferma al 28,7%

In questa notizia si parla di: Affluenza Referendum Quorum Stato

Referendum, quale sarà l’affluenza? La stima di Swg. Il sondaggio: “Quasi metà degli italiani non è informata” - Con l'approssimarsi del referendum degli 8 e 9 giugno, le preoccupazioni sulla partecipazione al voto emergono.

aveva portato al raggiungimento del quorum era ovvio che con questo governo ancora molto forte il risultato sull'affluenza sarebbe stato questo, perchè purtroppo il referendum ormai ha assunto una valenza politica e slegato dal senso civico che dovrebbe coi Partecipa alla discussione

L’ultimo referendum che ha raggiunto il quorum è stato quello del 2011 su nucleare e acqua pubblica, con un’affluenza finale del 55 per cento. Alle 12 di domenica era all'11,6%, Alle 19 al 30%. Alle 22 al 41%. (Si votava domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dall Partecipa alla discussione

Referendum, in Toscana l'affluenza più alta (39%): si è votato di più al Centro Nord. Ecco i Comuni dove è stato raggiunto il quorum - L'Italia è spaccata, con la maggiore affluenza che si registra in Toscana (39%). Leggi su msn.com

Referendum, quorum non raggiunto. In Veneto affluenza al 26,2%. I risultati provinciali - Si è fermata al 26,21% l'affluenza alle urne del referendum su lavoro e cittadinanza in Veneto. Leggi su ilgazzettino.it

Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Quorum non raggiunto. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Leggi su tg24.sky.it