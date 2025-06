Referendum il quorum non è stato raggiunto | affluenza attorno al 28 per cento

Il verdetto dei referendum del 8 giugno è arrivato: con un’affluenza attorno al 28%, il quorum per i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto, confermando la scarsa partecipazione degli italiani alle urne. Dopo settimane di discussioni e aspettative, si chiude un capitolo importante della democrazia italiana, lasciando spazio a riflessioni sul coinvolgimento civico e sulle sfide future del nostro sistema politico.

Com’era prevedibile dopo i dati sull’affluenza di domenica 8 giugno, il quorum per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza non è stato raggiunto. Il dato finale sull’affluenza, secondo i dati del sito Eligendo del Viminale, si aggira attorno al 28 per cento: nettamente sotto il 50 per cento +1 degli aventi diritto. Nel primo giorno di voto, con gli italiani chiamati alle urne dalle 7 alle 23, soltanto il 22,7 per cento degli aventi diritto aveva espresso le proprie preferenze. Tanto che leader politici come Matteo Salvini della Lega o Matteo Renzi di Italia Viva avevano già commentato il risultato elettorale ancora prima della chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum, il quorum non è stato raggiunto: affluenza attorno al 28 per cento

In questa notizia si parla di: Cento Affluenza Referendum Quorum

Elezioni comunali, in provincia di Catania alle ore 12 l'affluenza è al 9,48 per cento - Alle ore 12 nelle elezioni comunali in provincia di Catania l'affluenza è al 94,8%. Sono in corso le consultazioni per quattro Comuni: Castiglione di Sicilia, Raddusa, Palagonia e Ramacca, aperte dalle 7 alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15.

Ciao #quorum, alle 23 l'#affluenza ai #referendum2025 è poco oltre il 20 per cento https://iltempo.it/politica/2025/06/08/news/referendum-2025-affluenza-quorum-alle-23-quesiti-quanti-hanno-votato-42907389/… - X Partecipa alla discussione

L’ultimo referendum che ha raggiunto il quorum è stato quello del 2011 su nucleare e acqua pubblica, con un’affluenza finale del 55 per cento. Alle 12 di domenica era all'11,6%, Alle 19 al 30%. Alle 22 al 41%. (Si votava domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dall - X Partecipa alla discussione

Referendum, quorum lontano: affluenza al 22 per cento. Oggi seggi aperti fino alle 15 - Ieri sera alle 23 alle urne si era recato poco più di uno su cinque degli aventi diritto. Leggi su repubblica.it

Referendum, niente quorum. In Toscana l’affluenza più alta ma sotto il 50 per cento - I quesiti su lavoro e cittadinanza non avranno efficacia abrogativa delle norme. Leggi su luccaindiretta.it

Ciao quorum, alle 23 l'affluenza ai Referendum è poco oltre il 20 per cento - Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza più veloce: il quorum, come ampiamente previsto, è lontanissimo, L'affluenza si conferma ... Leggi su iltempo.it