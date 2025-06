Referendum il quorum non c' è Giorgini Cgil | La nostra battaglia non si ferma

Il referendum su lavoro e cittadinanza ha segnato un momento cruciale di dibattito, ma il quorum non è stato raggiunto, fermando il cambiamento di fronte a una sfida complessa. Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena, sottolinea come questa battaglia, pur non avendo ottenuto l’obiettivo immediato, abbia acceso una discussione fondamentale sui diritti. La nostra lotta non si ferma qui: continueremo a chiedere un futuro più giusto e inclusivo per tutti.

“Abbiamo giocato una partita difficilissima, ma profondamente giusta, che ha portato il Paese a discutere di diritti sul lavoro e cittadinanza". Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena, prende la parola sul mancato raggiungimento del quorum al referendum su lavoro e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Referendum, il quorum non c'è. Giorgini (Cgil): "La nostra battaglia non si ferma"

In questa notizia si parla di: Referendum Quorum Giorgini Cgil

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

Landini: 'L'obiettivo era il quorum, è chiaro che non è raggiunto' - "Il nostro l'obiettivo era raggiungere il quorum, è chiaro che non lo abbiamo raggiunto. Leggi su ansa.it

Affluenza Referendum, quorum lontano: nel 2011 (quando si arrivò al 57%) alle 22 la partecipazione era al 41.1%. Oggi è al 28% - Il quorum, necessario per la validità del voto, è fissato al 50% più uno degli ... Leggi su msn.com

IL REFERENDUM E LA SINISTRA DEMOCRATICA CHE NON C’È - Senza essere scaramantico, anche se ancora non sono finite le operazioni di voto, credo che i quesiti referendari non ... Leggi su opinione.it