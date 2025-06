Referendum il quorum non c' è | affluenza al 30% Landini | Obiettivo non raggiunto Picierno Pd | un regalo a Meloni

Il referendum italiano ha acceso il dibattito politico, con un’affluenza al 30% e un quorum non raggiunto, lasciando molte domande aperte. Landini e Picierno PD criticano il risultato, mentre i ‘sì’ superano l’80% sui quattro quesiti sul lavoro, segnando un chiaro consenso popolare. Tuttavia, la cittadinanza si ferma intorno al 60%, evidenziando un interesse più contenuto per questa tematica. Un dato che potrebbe influenzare le prossime scelte politiche e sociali.

I sì oltre l'80% nei quattro quesiti sul lavoro. Attorno al 60% quello relativo invece alla cittadinanza.

In questa notizia si parla di: Referendum Quorum Affluenza Landini

