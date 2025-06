Referendum il quorum non c' è | affluenza al 30% FdI | l' opposizione ha perso Picierno Pd | sconfitta seria regalo enorme a Meloni

Il referendum del 30 febbraio si è concluso con un’affluenza significativa, ma senza raggiungere il quorum di 232 milioni di votanti. I cittadini hanno dimostrato un forte consenso per i quattro quesiti sul lavoro, con circa l’80% di sì, mentre il quesito sulla cittadinanza ha ottenuto circa il 60%. Un risultato che segna una sconfitta per l’opposizione e un grande regalo politico a Meloni, confermando il quadro politico attuale.

Cinque i quesiti: sì attorno all'80 per cento per i quattro quesiti relativi al lavoro. Si fermano invece al 60% i sì relativi al quesito sulla cittadinanza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Referendum, il quorum non c'è: affluenza al 30%. FdI: l'opposizione ha perso. Picierno (Pd): sconfitta seria, regalo enorme a Meloni

In questa notizia si parla di: Referendum Quorum Affluenza Opposizione

Referendum, il mal di quorum dei quesiti: da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia - Negli ultimi trent'anni, il quorum dei referendum ha rappresentato una sfida difficile, con solo una sporadica eccezione.

Sul @Corriere di ieri nemmeno una riga sul referendum, l'apertura delle urne e l'importanza di andare al voto, su quello di oggi grande spazio ai pochi che stanno andando a votare. #affluenza #9giugno Partecipa alla discussione

I quesiti sono stati proposti dalla sinistra. Il popolo del centro destra ha due modi per decidere. Ma uno dei due - andando a votare e barrando il No - comporterebbe il raggiungimento del quorum. Che per i promotori comunisti avrebbe portato a oltre 2,5 milion Partecipa alla discussione

Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Quorum non raggiunto. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum 2025, per dati parziali affluenza intorno al 30%. Leggi su tg24.sky.it

Referendum, niente quorum: affluenza al 30%: il Governo esulta, l’opposizione frena - Al via lo spoglio dei ballottaggi in 13 Comuni e del primo turno in Sardegna ... Leggi su citynow.it

Referendum: nessun quesito ha raggiunto il quorum, affluenza al 30% - LA DIRETTA - Il vicepremier: 'Abbiamo speso tanti soldi, servono più firme'. Leggi su ansa.it