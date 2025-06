Referendum il quorum è un miraggio | i dati regione per regione

Alle 16 di lunedì 9 giugno, a un'ora dalla chiusura dei seggi, l’affluenza al referendum registra solo il 30,14%, lontana dal quorum del 50%. I dati regione per regione mostrano un quadro critico: quanto resterà ancora da fare per raggiungere l’obiettivo? Il quorum appare sempre più un miraggio, ma conoscere la situazione dettagliata è fondamentale per capire cosa ci attende nei prossimi giorni.

Referendum, il risultato dell’affluenza e del voto a un’ora dalla chiusura dei seggi. Il quorum è lontano, tutti i dati. Il quorum è lontano. Alle 16 circa di lunedì 9 giugno, le urne sono state chiuse da un’ora ed Eligendo, la piattaforma ufficiale del Viminale attraverso la quale è possibile monitorare dati del referendum in tempo reale, registra che ha votato il 30,14% degli italiani. Referendum, il quorum è un miraggio: l’affluenza sotto il 30%, i dati regione per regione (Ansa Foto) – notizie.com Nel momento in cui si scrive siamo a circa la metà delle sezioni scrutinate (52,858 su 61.591). 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Referendum, il quorum è un miraggio: i dati regione per regione

Domenica e Lunedì si voterà per i Referendum su Lavoro e Cittadinanza. Sarà raggiunto il quorum? Qui, per farsi una idea, mostriamo le affluenze alle ore 12/19/22 e finali delle ultime consultazioni, in modo da poter fare facilmente un confronto con i dati che

