Referendum il quesito sulla cittadinanza diventa un caso | quasi il 40% ha votato no Record a Bolzano oltre 60%

Sono andate a votare contro la modifica della cittadinanza, un risultato che scuote il panorama politico e sociale del paese. Con record a Bolzano e un forte coinvolgimento sull’argomento, il dato evidenzia come le questioni identitarie continuino a dividere l’opinione pubblica. Quasi quattro su dieci italiani hanno espresso una chiara preferenza: la cittadinanza rimane un tema caldo, che promette di influenzare il futuro delle politiche nazionali e locali.

Sì all'85% sui quesiti sul lavoro, ma solo al 60% sulla cittadinanza. È questo il grande risultato politico dei referendum: in poche parole, quasi quattro persone su dieci che sono.

