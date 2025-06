Referendum il quesito sulla cittadinanza diventa un caso | oltre il 30% ha votato no Record a Bolzano oltre 60%

Il referendum sulla cittadinanza è diventato un vero e proprio caso nazionale, con record di partecipazione e risultati sorprendenti. A Bolzano, oltre il 60% ha votato no, mentre gli altri quesiti sul lavoro hanno registrato un ampio consenso dell’85%. Tuttavia, solo il 65% si è schierato a favore della cittadinanza, rivelando le sfide e le divisioni di un dibattito che coinvolge e divide l’Italia. È questo il grande risultato politico dei referendum: in poche parole, oltre tre persone su dieci (il 35%)...

Sì all'85% sui quesiti sul lavoro, ma solo al 65% sulla cittadinanza. È questo il grande risultato politico dei referendum: in poche parole, oltre tre persone su dieci (il 35%. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: oltre il 30% ha votato "no". Record a Bolzano (oltre 60%)

In questa notizia si parla di: Oltre Referendum Cittadinanza Quesito

Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete - In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la Brianza si unisce in un'importante rete organizzativa per sostenere cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza.

Vi propongo un articolo di @zinebsoukrati, basta leggerlo per convincersi subito di votare Si anche al quinto quesito referendario sulla cittadinanza, oltre ai 4 referendum sul lavoro. Zineb lavora con me a Bruxelles. Partecipa alla discussione

#Referendum, la differenza fra l'affluenza per il quesito con più votanti, il 4° (Infortuni sul lavoro) e quello con meno votanti, il 2° (Licenziamenti nelle piccole imprese) è pari a meno di 5.000 schede con oltre 7,3 milioni di voti (0,064% del totale). #MaratonaY Partecipa alla discussione

Risultati Referendum, i Sì al quesito sulla cittadinanza superano di poco il 60% - Oltre alla bassa affluenza, che secondo i dati del Viminale si è attestata al 30,6% (abbondantemente sotto il quorum richiesto), il quesito sulla cittadinanza ha ottenuto molto meno supporto rispetto ... Leggi su tg24.sky.it

Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: il 35% ha votato "no". Record a Bolzano (oltre 60%) - Sì all'85% sui quesiti sul lavoro, ma solo al 65% sulla cittadinanza. Leggi su msn.com

Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: quasi il 40% ha votato "no". Record a Bolzano (oltre 60%) - Sì all'85% sui quesiti sul lavoro, ma solo al 60% sulla cittadinanza. Leggi su msn.com