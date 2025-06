Referendum il quesito sulla cittadinanza diventa un caso | il 35% ha votato no Record a Bolzano oltre 60%

Il referendum sulla cittadinanza si trasforma in un caso: con il 35% di no e record a Bolzano, il risultato evidenzia un'ineguale approvazione. Mentre sull’economia e il lavoro l’85% dei votanti si esprime a favore, sulla cittadinanza la percentuale scende al 65%, svelando le complessità politiche e sociali di questa delicata questione. In poche parole, quasi quattro persone su dieci ancora nutrono dubbi o opposizioni, riflettendo il forte coinvolgimento pubblico e il clima di confronto attuale.

Sì all'85% sui quesiti sul lavoro, ma solo al 65% sulla cittadinanza. È questo il grande risultato politico dei referendum: in poche parole, quasi quattro persone su dieci (il 35%. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: il 35% ha votato "no". Record a Bolzano (oltre 60%)

In questa notizia si parla di: Referendum Cittadinanza Quesito Diventa

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore - Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Abbiamo scelto l’astensione al Referendum per tutti i 5 quesiti. Non votiamo il Referendum. Ne quelli sul lavoro, ne il quesito sulla cittadinanza, numero 5 del referendum che vorrebbe dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza per diventare italiani. #Astension Partecipa alla discussione

Voteremo a favore del quesito sulla cittadinanza, per il resto si tratta della campagna elettorale di Landini per diventare leader della sinistra. La mia intervista al @Corriere Partecipa alla discussione

Referendum, il quesito sulla cittadinanza diventa un caso: quasi il 40% ha votato "no". Record a Bolzano (oltre 60%) - Sì all'85% sui quesiti sul lavoro, ma solo al 60% sulla cittadinanza. Leggi su msn.com

Referendum, Vannacci: «Il Piave mormorò, la cittadinanza non si regala. Gli italiani hanno difeso la nostra identità» - A parlare sono i dati del referendum abrogativo raccolti oggi, lunedì 9 giugno: il 40% degli italiani ha votato no ... Leggi su msn.com

Flop per il quesito sulla cittadinanza: il 40% ha votato no. L'analisi di Pregliasco nello speciale Mentana - Non solo l’ affluenza alle urne al referendum 2025 è rimasta ben al di sotto del quorum necessario, ma tra i cinque quesiti proposti, quello sulla cittadinanza agli stranieri ha ottenuto risultati ... Leggi su tg.la7.it