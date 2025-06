Referendum il dato dell' affluenza alle ore 23 | in provincia di Rimini ha votato il 22,48%

Alle ore 19 di domenica, in provincia di Rimini, il 22,48% degli aventi diritto aveva già espresso la propria preferenza, confermando l’interesse della comunità verso il futuro del Paese. Questo dato, terzo in ordine di tempo, si inserisce nel quadro cruciale del referendum abrogativo, che rimane valido solo se viene raggiunta la maggioranza relativa sia in termini di partecipazione che di voti favorevoli. La partecipazione è quindi fondamentale per far ascoltare la voce dei cittadini e determinare l’esito definitivo.

Diramato il terzo dato sull'affluenza al referendum: alle ore 19 di domenica in provincia di Rimini ha votato il 22,48%. Si ricorda che i referendum abrogativi sono validi se ha votato la maggioranza (50% + 1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50% + 1) dei voti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Referendum, il dato dell'affluenza alle ore 23: in provincia di Rimini ha votato il 22,48%

