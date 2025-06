Referendum i risultati ufficiali sull’affluenza

Nel fine settimana dell’8 e 9 giugno, milioni di italiani hanno partecipato al voto referendario su cinque questioni cruciali, un momento di grande coinvolgimento civico che avrebbe potuto segnare un nuovo indirizzo su temi delicati come lavoro e cittadinanza. I risultati ufficiali sull’affluenza testimoniano l’attenzione della popolazione verso decisioni che plasmeranno il futuro del nostro Paese. Al centro del dibattito, tra tensioni e speranze, si sono alternati toni accesi e appelli alla responsabilità civica.

Nel fine settimana dell’8 e 9 giugno, milioni di cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per esprimersi su cinque quesiti referendari abrogativi. Un appuntamento elettorale che, almeno nelle intenzioni dei promotori, avrebbe dovuto segnare un cambio di rotta su alcune delle più controverse normative in materia di lavoro e cittadinanza. Al centro del dibattito pubblico, in queste settimane, si sono alternati toni accesi e appelli alla partecipazione da parte dei sostenitori, ma anche inviti all’astensione arrivati da autorevoli esponenti della maggioranza di governo. Il voto si è svolto in due giorni, con i seggi aperti fino alle 15 di lunedì 9 giugno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

#Referendum L'affluenza finale alle 23:00 è stata pari al 23,7%. Rispetto ai risultati degli orari precedenti Firenze supera Bologna come provincia con maggiori votanti. Fa ingresso nella Top 5 Siena che scalza, di poco, Modena. Tra i "flop" Bolzano batte tutti: è - X Partecipa alla discussione

#Referendum, affluenza nei comuni in cui i vari partiti hanno ottenuto risultati sopra la media sia nel 2022, sia nel 2024: PD 9,3% AVS 9,1% Az/IV/+EU* 8,7% FDI 6,9% Lega 6,8% M5S 5,7% FI 5,5% #MaratonaYoutrend - X Partecipa alla discussione

