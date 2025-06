referendum i risultati nel comune di arezzo

I risultati del referendum nel comune di Arezzo mostrano un forte consenso popolare, con percentuali di approvazione che superano l'86% per i primi quattro quesiti. Solo il quinto quesito registra un margine più stretto, con il 64,26% di sì. Questi dati riflettono un chiaro sostegno della comunità locale alle proposte sottoposte al voto. È evidente come il coinvolgimento cittadino abbia determinato un risultato deciso e rappresentativo delle opinioni di Arezzo.

Ecco come è andato il voto nel comune di Arezzo. Quesito n°1 - 88,30 % sì e 11,70 % no Quesito n°2 - 86,84 % sì e 13,16 % no Quesito n° 3 - 88,47 % sì e 11,53 % no Quesito n°4 - 86,90 % sì e 13,10 % no Quesito n°5 - 64,26 % sì e 35,74 % no. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it