Referendum | i risultati in provincia di Sondrio

Il referendum in provincia di Sondrio ha registrato un’affluenza inferiore al quorum richiesto, rendendo vana la vittoria dei "sì" sui cinque quesiti abrogativi su lavoro e cittadinanza indetti per il weekend dell'8 e 9 giugno 2025. In ogni caso, questi i risultati in...

Referendum: niente quorum. Affluenza in provincia al 29%, a Bergamo città al 36,7%. Domani su L’Eco tutti i risultati comune per comune - Il referendum senza quorum ha acceso i riflettori su tutta Italia, e Bergamo non fa eccezione. Con dati di affluenza che variano da provincia a città, il nostro giornale dedica 15 pagine di approfondimento, analisi e risultati dettagliati, comune per comune.

Referendum, Sondrio maglia nera in Lombardia: affluenza bassissima - I cittadini della provincia di Sondrio hanno disertato in massa le urne nella tornata referendaria dell’8 e 9 giugno: con un’affluenza ferma al 21%, il territorio si è posizionato all’ultimo posto in ... Leggi su primalavaltellina.it

Referendum, Brescia e Sondrio le province lombarde con l’affluenza più bassa - Nel Bresciano, alla chiusura delle urne di domenica 8 giugno, si è recato a votare il 20,29% degli aventi diritto. Leggi su quibrescia.it

Referendum 8 e 9 giugno, l'affluenza in Provincia di Sondrio - Domenica 8 giugno, e domani, lunedì 9 giugno 2025, i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su cinque referendum popolari abrogativi, regolati dall’articolo 75 della Costituzione. Leggi su primalavaltellina.it