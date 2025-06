Referendum i risultati in diretta | affluenza finale al 30,6%

Il countdown è terminato: i risultati dei referendum su lavoro e cittadinanza arrivano in diretta, con un’affluenza finale al 30,6%. La sfida del quorum si è rivelata ardua, e ora l’attenzione si concentra su questo dato cruciale: solo superando il 50% più uno dei votanti, gli esiti saranno ufficialmente validi. Resta con noi per scoprire se il voto popolare avrà il peso decisivo per le riforme in gioco.

La sfida era quella del quorum, un obiettivo difficile da raggiungere e che già dai dati del primo giorno sembrava praticamente impossibile. Per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza il dato più importante da conoscere alla chiusura delle urne è proprio quello dell’affluenza: i quesiti sarebbero stati validi solamente in caso di raggiungimento del 50% più uno dei votanti. Per conoscere i risultati, quindi, sarà fondamentale sapere questo numero, dando per scontato che chi andrà a votare lo farà in stragrande maggioranza per il Sì. Il voto si è tenuto domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum, i risultati in diretta: affluenza finale al 30,6%

