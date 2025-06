Referendum i dati di Toscana Umbria e La Spezia Lo spoglio in diretta | cerca il tuo comune

Il primo weekend di voto per i referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro si conclude con un’affluenza ancora distante dal quorum, lasciando tutti con il fiato sospeso. I dati in tempo reale dalla Toscana, Umbria e La Spezia testimoniano che ogni voto conta più che mai. Sei curioso di sapere come sono andati i tuoi comuni? Continua a seguire lo spoglio in diretta e scopri subito i risultati aggiornati!

Firenze, 9 giugno 2025 – Il quorum resta un miraggio, alla chiusura dei seggi dopo la seconda giornata di votazione per i cinque referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. I 61.591 seggi, in tutta Italia, erano ripartiti questa mattina alle 7 e sono stati aperti fino alle 15. Alla chiusura di domenica sera, alle 23 – secondo i dati ufficiali dal sito Eligendo del Viminale –l'affluenza registrata era del 22,73%, soglia ben lontana dal raggiungimento del quorum (la consultazione referendaria è valida se vi partecipa almeno il 50% + 1 degli aventi diritto). In questa mappa interattiva si può cercare il proprio comune per conoscere l’affluenza e seguire lo spoglio, che viene comunque eseguito anche in caso di mancato raggiungimento del quorum. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, i dati di Toscana, Umbria e La Spezia. Lo spoglio in diretta: cerca il tuo comune

In questa notizia si parla di: Referendum Dati Toscana Umbria

